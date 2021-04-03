2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart enflasyon ne kadar olacak? Mart ayında enflasyon ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon oranları maaş zamlarından kira zam oranlarına kadar birçok veriyi de etkiliyor. Peki, Mart enflasyon ne kadar?