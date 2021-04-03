2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart enflasyon ne kadar olacak? Mart ayında enflasyon ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon oranları maaş zamlarından kira zam oranlarına kadar birçok veriyi de etkiliyor. Peki, Mart enflasyon ne kadar?
MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
Mart ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Enflasyon rakamları 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.
GEÇTİĞİMİZ AY ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ!
Yurt içi piyasalar pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verisine odaklandı. TÜFE şubatta yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 olmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 olmuştu.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.