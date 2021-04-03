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    • Ekonomi
    • 03.04.2021 16:30
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    • 03.04.2021 16:30
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    2021 oranı açıklandı mı? Mart enflasyon ne kadar olacak?

    Mart enflasyon ne kadar olacak? 2021 oranı açıklandı mı? hakkında arama motorlarında araştırma yapılıyor. TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki Mart ayı enflasyon ne kadar? İşte geride kalan enflasyon oranına ilişkin beklentiler!

    takvim.com.tr
    2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart enflasyon ne kadar olacak?

    2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart enflasyon ne kadar olacak? Mart ayında enflasyon ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Enflasyon oranları maaş zamlarından kira zam oranlarına kadar birçok veriyi de etkiliyor. Peki, Mart enflasyon ne kadar?

    MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

    Mart ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Enflasyon rakamları 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

    GEÇTİĞİMİZ AY ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ!

    Yurt içi piyasalar pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verisine odaklandı. TÜFE şubatta yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 olmuştu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 olmuştu.

    Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.
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        Haberler Ekonomi 2021 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Mart enflasyon ne kadar olacak?