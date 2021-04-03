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    • Ekonomi
    • 03.04.2021 15:06
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    • 03.04.2021 15:06
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    Para i olanlara müjde! 33 ve 34 günde kazancınıza kazanç ekleyin! Hızlıca fırladı, meğerse...

    Para i olanlara müjde! 33 ve 34 günde kazancınıza kazanç ekleyin! Yeni ayla birlikte hızla fırladı. da para birikimi olana bankalardan müjdeli haber verildi. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifleri duyurmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Birikimi olanlara müjde! 33 ve 34 günde...

    Günümüzde pek çok vatandaş hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32, 33 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek faizler hakkında bilgi alıyor. Bankaların mevduat faizi yarışı kıyasıya sürüyor. Nisan ayının gelmesinin hemen ardından bazı bankaların faiz yarışı hız kazandı.

    MEVDUAT HESAPLAMA

    Para x Bankanın faiz oranı x Vade (gün), 36500 formülü

    32 günlük örnek mevduat faizi hesaplama;

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.240 TL

    ING

    Faiz: 19,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.287 TL

    FİBABANKA

    Faiz: 19,50
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.295 TL

    DENİZBANK

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.242 TL

    AKBANK

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.242 TL

        YAPI KREDİ

        Faiz: 16,00
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.240 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Faiz: 12,80
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.193 TL

        HSBC

        Faiz: 16,50
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.249 TL

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        VADE ÇEŞİTLERİ

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Para birikimi olanlara müjde! 33 ve 34 günde kazancınıza kazanç ekleyin! Hızlıca fırladı, meğerse...