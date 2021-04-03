Günümüzde pek çok vatandaş hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32, 33 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek faizler hakkında bilgi alıyor. Bankaların mevduat faizi yarışı kıyasıya sürüyor. Nisan ayının gelmesinin hemen ardından bazı bankaların faiz yarışı hız kazandı.

MEVDUAT HESAPLAMA

Para x Bankanın faiz oranı x Vade (gün), 36500 formülü

32 günlük örnek mevduat faizi hesaplama;

Faiz: 16,00

Örnek mevduat: 18.000 TL

Faizli anapara: 18.240 TL