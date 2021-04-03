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    • Ekonomi
    • 03.04.2021 14:15
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    • 03.04.2021 14:15
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    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1999 öncesi girişte dikkat çeken detay! 3600 gün yetiyor!

    Çalışanların en büyük hayallerinden birisi kuşkusuz emekliliktir. 1999 ve öncesince sigorta girişi olan vatandaşların faydalanabileceği birçok imkan bulunuyor. Belirlenen erken emeklilik şartlarına uygunsanız emeklilik imkanından hemen şu an faydalanabiliyorsunuz. Kadınlarda 50 yaş sınırı bulunurken, erkeklerde ise bu sınır 55 yaş olarak belirlenmiştir. En büyük avantaj ise kuşkusuz 3600 günden emeklilik. İşte 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1999 öncesi girişte dikkat çeken detay! 3600 gün yetiyor!

    İş dünyasında yıllarca çalışan milyonlarca kişi uzun yıllar çalışmanın sonucunda erken emekli olabilmenin yollarını araştırıyor. Emekli olmak için birçok imkan bulunuyor. Prim gün sayısına göre şartlar değişiklik gösterebiliyor. Bunun için sigorta başlangıcı da büyük önem taşıyor. Bu konuda milat ise 1999 yılı olarak biliniyor. 1999 yılı öncesi SGK girişi olan vatandaşlar 3600 prim gün sayısı tamamladığı takdirde emekli olabiliyor. Emekli olmak isteyen çalışanların merakla okuyacağı haberin detayları...

    1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Avantajlar

    1999 yılı öncesi sigortalı olanların avantajları arasında erken emeklilikten yararlanma koşulu yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için avantajlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

    Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

    Çalışmayı hiç bırakmadılarsa, 3600 günlük prim ödemesi süresini tamamlamış sayılırlar.

    Bu prim süresini tamamlayanlar, erken emekli olurlar.

    Bu avantajlar sayesinde aldıkları maaş miktarı oranı da 1999 yılı sonrası sigortalı olan kişilere oranla daha fazladır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların erken emeklilikten yararlanması için şartlar, dahil olunacak sigorta çeşitleri hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

    1999 Yılından Önce Sigortalı Olanlar İçin Erken Emeklilik

    1999 yılından önce sigortası olanların erken emekliliği, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu tarih öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük primi ödenmiş olan kişiler, emeklilik yaşı kriterine takılmazlar. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için erken emeklilik hakkında detaylar, şu şekilde sıralanmaktadır:

    1999 yılı öncesi sigortası başlamış ve 3600 günlük pirimi ödenmiş kişiler emekli olurlar.

    Emeklilik maaşı oranları, 2000 yılında sigortası başlayan çalışanlara oranla daha yüksektir.

    1999 yılında sigortası başlayan, 3600 günlük pirim ödemesi eksik olan kişiler, erken emekli olamamaktadır. Eksik pirim ödemesinin tamamlanası ile erken emeklilik sağlanabilir.

    Bu detaylar ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanların, erken emeklilik koşullarından yararlanası sağlanır. 1999 yılı öncesi sigortalı olanların, emeklilik için dahil olmaları gereken sigorta guruplarını ve emeklilik şartlarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

        1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Sigorta Gurupları

        1999 senesi öncesi sigortalı olanların grupları, SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR olarak belirlenmiştir. Bu sigorta guruplarına dahil olan kişiler, erken emeklilikten faydalanırlar. 1999 yılından önce sigortalı olanların, 3600 günlük prim ödemesini tamamlamaları ile emekli oldukları, sigorta gurupları şu şekilde sıralanır:

        SSK(4A)

        Emekli Sandığı (4C)

        BAĞ-KUR (4B)

        Bu sigorta guruplarına dahil olup, prim gün sayısına tamamlayanlar, emeklilik koşullarından faydalanırlar. Emeklilikten faydalanma şartlarını, alt başlık içerisinden öğrenebilirsiniz.

        1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Şartları

        1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik koşulları arasında, 3600 günlük prim ödemesinin tamamlanmış olması yer alır. 1999 yılından önce sigortalı olanların emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:

        Üst başlık içerisinden işlenen sigorta kapsamlarında yer almaları gerekir.

        Bu sigorta kapsamları içerisinde 3600 günlük prim ödemesi alınmış olmalıdır.

        15 yıllık sigorta süreci tamamlanmış olma şartı ve iş yeri tarafından onay verilme şartı ile erken emeklilik sağlanır.

        Bu şatların sağlanması ile 1999 yılı öncesi sigortası başlayanlar, emeklilikte yaş uygulamasından muaf tutulurlar. Erken emeklilik koşullarından faydalanırlar.

        1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları

        1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.

            Erken Emeklilik İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

            3600 prim gününden erken emekli olmak için kişilerin sigorta başlangıçlarının 9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlere ait olması şarttır. Belirlenen tarihten sonra sigorta girişi olanların diğer kriterlere bakılmadan erken emeklilik için başvuruda bulunması söz konusu olmaz. Erken emeklilik için baz alınan sigorta başlangıcında staj girişi kabul edilmez.

            Erken emeklilik için aranılan diğer şartlar ise 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günün ödenmiş olmasıdır. 9 Eylül 1999- 30Nisan 2008 tarihleri arasında bu iki şartı tamamlayan kişiler erken emekli olabilirler.

            Sigortalılık süresi ve prim ödemesi şartlarına ek olarak bir de kişinin yaşına bakılır.

            Kişinin kendisi ya da işvereni tarafından sigortalılık halinin SGK'ya bildirilmiş olması gerekir. (Hizmet akdi 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde imzalanmalıdır.)

            Kişinin adına SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması da aranılan şartlar arasındadır.

            Kadınlar Kaç Yaşında Erken Emekli Olabilir?

            İlk sigorta tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihleri ile yaşları emeklilik zamanı etkiler:

            24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005= 52 yaşında
            24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008= 54 yaşında
            24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011= 56 yaşında
            24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında

                Erkekler Kaç Yaşında Erken Emekli Olabilir?

                İlk sigorta tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki döneme ait olan erkeklerin 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihleri ile yaşları emeklilik zamanı etkiler:

                24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005= 56 yaşında
                24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008= 57 yaşında
                24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011= 58 yaşında
                24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014= 59 yaşında
                24 Mayıs 2014 tarihinden sonra= 60 yaşında
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                Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 1999 öncesi girişte dikkat çeken detay! 3600 gün yetiyor!