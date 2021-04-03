Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 nakdi ücret desteği yattı mı?

2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayında yatacak ücretsiz izin maaş desteği diğer adıyla nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı duyuruldu. İşte 2021 Nisan'da yatacak nakdi ücret desteğine ilişkin merak edilenler!
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.