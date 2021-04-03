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    • Ekonomi
    • 03.04.2021 13:46
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    • 03.04.2021 13:46
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    ne zaman yatacak? 2021 ?

    ne zaman yatacak? 2021 nakdi ücret desteği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birçok çalışan nakdi ücret desteklerinden faydalanabiliyor. Bu destekleri almak isteyen vatandaşlar için tarih bilgisi verildi. Mart ayı nakdi ücret desteği hakkında detaylı bilgiler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 nakdi ücret desteği yattı mı?

    2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Nisan ayında yatacak ücretsiz izin maaş desteği diğer adıyla nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı duyuruldu. İşte 2021 Nisan'da yatacak nakdi ücret desteğine ilişkin merak edilenler!

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

    Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

    Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

        Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör işyerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.
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        Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 nakdi ücret desteği yattı mı?