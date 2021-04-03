İlaç gibi haber paylaşıldı! 75.000 liraya kadar ödenecek! Para ihtiyacı olan derhal çekebiliyor

Nakit ihtiyacı olanlar için ilaç gibi haber paylaşıldı! Anında hesaplara 75.000 liraya kadar yatırılacak! Para ihtiyacı olan derhal çekebiliyor. Pek çok banka ihtiyaç kredilerindeki kampanyalarını acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlarla paylaştı. 3 ay ödemesiz kredileri şubelerinden, müşteri hizmetlerinden ya da bankanın direkt internet veya mobil uygulamadan rahatlıkla kullanabiliyor. Kredi vadesi ise en fazla banka tarafından 36 ay olarak sağlanıyor. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebiliyor. İstenen belgeler arasında nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, gelir belgesi, maaş bordrosu, SGK hizmet döküm belgesi yer alıyor. İşte 3 ay geri ödemesiz kredi veren bankalar...
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi 1,49'dan başlıyor.
3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
YAPI KREDİ
2,44'ten başlıyor. Yapı Kredi Bireysel Bankacılık Krediler Bireysel İhtiyaç Kredisi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeyin, ödemelerinizi erteleyin.
BAŞVURU VE KULLANIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.
Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.