İlaç gibi haber paylaşıldı! 75.000 liraya kadar ödenecek! Para ihtiyacı olan derhal çekebiliyor

Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.