ŞAMPİYON DENİZDEN ÇIKTI

Türkiye'nin Mart ayı ihracatı, yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 66 ülkeye toplam 153 milyon 993 bin dolar değerinde ihracat yapan gemi ve yat sektörü dış satımını en çok artıran sektör oldu. Sektör, Norveç'e 108 milyon, Malta'ya 11 milyon ve ABD'ye 9 milyon dolarlık satış yaptı.