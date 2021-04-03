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    'un zam şampiyonu ar (Ekonomi haberleri)

    'un zam şampiyonları belli oldu. 'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre; Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 35.76 ile arda yaşandı. ı, yüzde 27.54 ile , yüzde 25.09 ile çarşaf takımı, yüzde 15.97 ile yorgan, yüzde 12.28 ile limon izledi.

    Zam şampiyonu karnabahar

    İstanbul'un zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre; Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 35.76 ile karnabaharda yaşandı. Karnabaharı, yüzde 27.54 ile sivri biber, yüzde 25.09 ile çarşaf takımı, yüzde 15.97 ile yorgan, yüzde 12.28 ile limon izledi.

    ÜRETİCİLERE 395 MİLYON TL
    Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 394 milyon 514 bin 187 liralık tarımsal desteği, dün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını söyledi. Pakdemirli, hububatbaklagil- dane mısır için 35 bin 525 üreticiye 94 milyon 362 bin 593, yaş çay fark ödemesi desteği kapsamında 182 bin 316 üreticiye 188 milyon 561 bin 122 lira ödendiğini belirtti.

    TAŞIMACILIKTA % 15 TASARRUF
    Lojistik     teknolojisi platformu Asnak, pandemiyle artan taşımacılık maliyetlerinde yüzde 15'e kadar tasarruf imkanı sağlıyor. Asnak Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, Eylül'den bu yana kullanımda olan platformun, lojistik şirketleri ve taşımacılık ihtiyacı bulunan kurumları uçtan uca hizmet anlayışıyla bir araya getirdiğini söyledi.

        ŞAMPİYON DENİZDEN ÇIKTI
        Türkiye'nin         Mart ayı ihracatı, yüzde 42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 66 ülkeye toplam 153 milyon 993 bin dolar değerinde ihracat yapan gemi ve yat sektörü dış satımını en çok artıran sektör oldu. Sektör, Norveç'e 108 milyon, Malta'ya 11 milyon ve ABD'ye 9 milyon dolarlık satış yaptı.

        'İÇİMDEKİ HAZİNE' YENİLENDİ
        Turkcell'in         otizmli çocukların hayata eşit katılımını desteklemek için geliştirdiği 'İçimdeki Hazine' uygulaması, yenilenen özelliğiyle konuşma zorluğu yaşayan çocukların iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Çocuklarımız için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

        ÜCRET DESTEĞİ ÖDENİYOR
        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi. İşçilere aylık bin 422 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar, bin 500 liraya yükseltilecek.

            MODA DEVİ, TÜRK ŞİRKETE EMANET
            Türk             lojistik şirketi Netlog'un iştiraki Bleckmann, dünyanın önde gelen moda markalarından Karl Lagerfeld'in 45 ülkedeki lojistik operasyonlarını yönetecek. Bleckmann, söz konusu operasyon için Hollanda'nın Enschede bölgesinde bulunan deposunun 6 bin metrekarelik bölümünü de Karl Lagerfeld ürünlerine ayıracak. Bleckmann'in hisselerinin yaklaşık yüzde 90'u Netlog'a ait.

            GETİRİ ŞAMPİYONU
            Borsa İstanbul            'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret hisseleri, Mart'ta yatırımcısına yüzde 109.3 kazandırarak tarihinin en yüksek ikinci aylık performansını sergiledi. Yılbaşına göre yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi de yüzde 106.2 ile Beşiktaş oldu. Mart'ta Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 3.3 artarken, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 13.6, Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 14.9 değer kaybetti.

            2 İŞLETMEYE KUM CEZASI
            Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,             Muğla'nın Bodrum ilçesinde plaj düzenleme çalışmalarında mermer ve kuvars tozu kullanan 2 işletmeye 575 bin 263 lira para cezası verildiğini kaydetti. Kurum, sahiller tamamen eski haline dönene dek çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizdi.
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