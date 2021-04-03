İstanbul'un zam şampiyonları belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre; Mart'ta en fazla fiyat artışı yüzde 35.76 ile karnabaharda yaşandı. Karnabaharı, yüzde 27.54 ile sivri biber, yüzde 25.09 ile çarşaf takımı, yüzde 15.97 ile yorgan, yüzde 12.28 ile limon izledi.
ÜRETİCİLERE 395 MİLYON TL
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 394 milyon 514 bin 187 liralık tarımsal desteği, dün üreticilerin hesaplarına aktardıklarını söyledi. Pakdemirli, hububatbaklagil- dane mısır için 35 bin 525 üreticiye 94 milyon 362 bin 593, yaş çay fark ödemesi desteği kapsamında 182 bin 316 üreticiye 188 milyon 561 bin 122 lira ödendiğini belirtti.
TAŞIMACILIKTA % 15 TASARRUF
Lojistik teknolojisi platformu Asnak, pandemiyle artan taşımacılık maliyetlerinde yüzde 15'e kadar tasarruf imkanı sağlıyor. Asnak Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, Eylül'den bu yana kullanımda olan platformun, lojistik şirketleri ve taşımacılık ihtiyacı bulunan kurumları uçtan uca hizmet anlayışıyla bir araya getirdiğini söyledi.