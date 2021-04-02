BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.