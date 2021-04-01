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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 16:29
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    • 01.04.2021 16:40
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    yayınlandı! Nisan ayı indirimleri yine dopdolu! İşte kampanyalar…

    yayınlandı ve vatandaşlar tarafından merakla incelenir oldu. Belirli tarih aralığında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri yeni kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Nisan ayı indirimlerinde yiyeceklerden içeceklere, temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, bebek ürünlerinden güzellik fırsatlarına kadar daha pek çok ürün ön plana çıkıyor. şubelerine gitmeden önce güncel Migroskop kataloğu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

    Migros aktüel ürünler kataloğu heyecanla bekleniyordu ve yayınlanınca hemen incelenmeye başlandı. Farklı tarih aralığında farklı ürünlerde kampanyalar sunan marketler zincirinde Ramazan ayına özel fırsatlar da dikkat çekiyor. Migroskop Nisan ayı kataloğunda Temel ihtiyaçların yanı sıra bisikletler, kamp ürünleri, bahçe malzemeleri, züccaciye gibi kategorilerde indirimler sizleri bekliyor. Güncel Migros aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    MİGROSKOP MART AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1-14 NİSAN 2021

    bahçe ürünleri

        tavuk ürünleri

        et ürünleri

        temel gıda ürünleri

            Ramazan ayına özel ürünler

            güzellik ürünleri

            kahvaltılık ürünleri

                içecekler

                temizlik ürünleri

                şampuanlar

                    alışverişlere ekstra indirimler

                    Gördüğünüze inanın kampanyaları

                    75 TL üzeri kampanyalar
                        Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Migroskop Nisan ayı indirimleri yine dopdolu! İşte kampanyalar…