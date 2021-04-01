Migros aktüel ürünler kataloğu heyecanla bekleniyordu ve yayınlanınca hemen incelenmeye başlandı. Farklı tarih aralığında farklı ürünlerde kampanyalar sunan marketler zincirinde Ramazan ayına özel fırsatlar da dikkat çekiyor. Migroskop Nisan ayı kataloğunda Temel ihtiyaçların yanı sıra bisikletler, kamp ürünleri, bahçe malzemeleri, züccaciye gibi kategorilerde indirimler sizleri bekliyor. Güncel Migros aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.
MİGROSKOP MART AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1-14 NİSAN 2021
bahçe ürünleri