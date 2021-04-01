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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 17:18
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    • 01.04.2021 17:20
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    yayınlandı! nda Ramazan ayına özel indirimler!

    Merakla beklenen yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Belirli tarihler arasında satışa sunulan binlerce ürünlerde indirimler var. 1-14 Nisan tarihlerinde geçerli olan kampanyalar içerisinde birbirinden farklı kategorilerde kampanyalar ön plana çıkıyor. nda Ramazan ayına özel indirimler var. Ramazan kolileri de satışa sunuldu. Havaların ısınmasıyla birlikte bahçe ürünleri, kamp gereçlerinde de indirimler var. Güncel Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu gündemde yoğun ilgi görüyor ve vatandaşlar markete gitmeden önce alacaklarını belirleyerek liste yapmak istiyor. Peki Carrefoursa Nisan ayı ürünlerinde neler var? Gıda ürünlerinden temizliğe, bebek ürünlerinden kişisel bakıma, ev giyimden mutfak ürünlerine, yemek takımlarından beyaz eşyaya, cep telefonundan bilgisayara binlerce üründe uygun fiyat dikkat çekiyor. Carrefoursa Nisan kataloğu haberimizde yer alıyor, inceleyerek liste yapabilirsiniz.

    CARREFOURSA MART AYI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1-14 NİSAN 2021

    kuruyemişler

        Ramazan kolisi

        bebek ürünleri

        mutfak gereçleri

            süt ürünleri

            hurma

            kırmızı et

                kahvaltılık ürünler

                kamp ürünleri

                bahçe ürünleri

                    ayakkabılar

                    ev giyim ürünleri

                    beyaz eşya kampanyaları
                        Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Carrefoursa Nisan kataloğunda Ramazan ayına özel indirimler!