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    • Ekonomi
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    • 02.04.2021 09:26
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    Fındık fiyatları ne kadar? 2 Nisan , , , Trabzon ! Mayıs ayında artış olacak!

    Sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Üreticiler bahar ayının gelmesiyle birlikte fındık toplama dönemi için hazırlıklara başladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 7. ayında 1 milyar 306 milyon 420 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Nisan , , , , !

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları ne kadar? 2 Nisan il il fındık fiyat listesi!

    Güncel fındık fiyatları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Oldukça faydalı bir yiyecek olan fındığın fiyatları da değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 2 Nisan Cuma, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu.

    2 NİSAN CUMA GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,00 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,00 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,00 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

    KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

    SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,75 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 23,50 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        TÜRKİYE FINDIK İHRACATINDAN 7 AYDA 1 MİLYAR 306 MİLYON DOLAR KAZANDI!

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Eylül 2020'de başlayan fındık ihraç sezonunun 7 ayında 1 milyar 306 milyon 420 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

        Sevinç, yazılı açıklamasında, 1 Eylül 2020-31 Mart 2021 döneminde 185 bin 147 ton fındık ihracatı yapıldığını belirtti.

        Bu ihracatın karşılığında 1 milyar 306 milyon 420 bin 561 dolar gelir sağlandığını ifade eden Sevinç, geçen sezonunun aynı döneminde 249 bin 971 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 642 milyon 837 bin 175 gelir elde edildiğini anımsattı.

        MAYIS AYI BAŞI İTİBARIYLA...

        Buna göre söz konusu dönemde miktar bazında 64 bin 824 ton, döviz girdisinde ise 336 milyon 426 bin 614 dolarlık azalış olduğunu aktaran Sevinç, şunları ifade etti:

        "Ülkemiz ihracat gelirleri içerisinde en önemli ve yüksek net döviz getirisi olması yanında, bölgemiz ekonomi ve istihdamının motoru durumundaki fındık dış satımında yeniden hareketli günlere ulaşacağımız beklentisini kuvvetle koruyoruz. Mayıs ayı başı itibarıyla miktarını tahmin edebileceğimiz 2021 rekoltesinin de bu beklentimizle paralel oluşabilmesini diliyoruz."
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar? 2 Nisan Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon il il fındık fiyat listesi! Mayıs ayında artış olacak!