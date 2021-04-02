Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen geçen yıl büyüme gösteren sayılı ülkelerden olurken, ülke ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminlerinde de revizyonlar art arda geldi.
Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi sert şekilde vurduğu 2020'de Türkiye ekonomisi beklentilerin aksine gösterdiği yüzde 1,8'lik büyüme performansıyla dikkati çekti.
Geçen yıl Çin ile birlikte büyüme kaydeden sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve aşılamayla hızlı toparlanma beklentileriyle bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinin de yeniden gözden geçirilmesini sağladı.