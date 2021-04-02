MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? ( 3-4 NİSAN)

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;



Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.