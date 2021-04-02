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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 12:30
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    • 02.04.2021 12:30
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    , , yeni çalışma saatleri: Cumartesi-Pazar (3-4 Nisan) marketler kaçta açılıp kapanıyor? , , ...

    Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası market çalışma saatleri yeniden gündeme geldi. Yapılan açıklamalar neticesinde koronavirüs tedbirlerinde de değişiklik oldu. Aralarında , ve 'inde bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine geçti. Bu noktada, yeni genelge yayınlanarak market, bakkal, kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. .Peki, ? 3-4 Nisan (Cumartesi- Pazar) Marketler kaçta kapanıyor? İşte , , , !

    takvim.com.tr
    Cumartesi-Pazar 3-4 Nisan marketler kaçta açılıyor?

    Market çalışma saatleri değişti! Kabine sonrası yapılan açıklamada Türkiye koronavirüs risk haritası güncellendi. Bu kapsamda koronavirüs tedbirlerinde de değişiklik oldu. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'inde bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine geçti. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede market, bakkal, kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi.Peki, marketler hafta içi ve hafta sonu kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor, 30 Mart marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS yeni market çalışma saatleri!

    MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? ( 3-4 NİSAN)

    HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge marketler ile ilgili şu ifadeler kullanıldı;

    Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

    Genelgeye göre, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

    MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

    Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

        HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

        Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edeceği bildirildi. Dolayısı ile hafta içi marketlerin çalışma saatleri için yeni bir açıklama yapılmadı.

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi: 10.00-17.00)

        BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

        A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

        A101 hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi: 10.00-17.00)

        A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi: 10.00-17.00)

        ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE Cumartesi:10.00-17.00)

        Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.
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        Haberler Ekonomi A101, BİM, ŞOK yeni çalışma saatleri: Cumartesi-Pazar (3-4 Nisan) marketler kaçta açılıp kapanıyor? İstanbul, Ankara, İzmir...