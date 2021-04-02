Son 5 yılın en kötüsü! Uzmanlardan altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Sarı metal takılıp kaldı!

Doların güçlenmeye devam etmesi, değerli metaller için iyi bin haber değil. Tahvil faizinin bir nebze gevşemesinden nemalanmak isteyen altın, dolar yüzünden kötü geçen kışı bir türlü atlatamıyor.

Uzun vadede altın için iyimserliğini koruyan uzmanlara göre enflasyonist ortam sarı metal için pozitif. Merkez bankalarının benimsediği 'kriz modundan' çıkışın kolay ve hızlı bir çıkış yolu olmadığını belirten değerli metal analiz ve işlem şirketi Degussa'nın raporunda, merkez bankalarının para arzından kaynaklanan enflasyon ortamının altın için güçlü bir fiyat desteği sunacağını belirtiyor.