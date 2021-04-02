Son 5 yılın en kötüsü! Uzmanlardan altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Sarı metal takılıp kaldı!

Uzmanlar altın fiyatları hakkında yeni tahminler yaparken kimi uzmanlara göre altında düşüş sürecek, kimilerine göre ise yukarı yönlü desteklenecek. 2021 yılında altın fiyatları son 5 yılın en düşük çeyreğini geçirdi. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüşün ardından son günlerde fiyatta sıkışma başladı. Son günlerde ABD 10 yıllıklarının getirisini yükseltmesi baskı yaratırken, Biden'in 2.25 trilyon dolarlık paketi altının imdadına yetişerek fiyatları yeniden 1.700 doların üzerine taşımıştı. Peki altın fiyatları ne kadar olacak? İşte sarı metalin geleceği hakkında merak edilen bilgiler!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatın 1.725-1.745 dolar/ons aralığındaki sıkışmasını devam ettiriyor. Avrupa'da artan korona virüs vakalarının ekonomik toparlanmanın hızı konusunda yarattığı endişeler altına talep getirse de, ABD Doları'nın güçlenmesi yukarı hareketi sınırlayıcı etki yapıyor.
Uzmanlar ons altının kısa vadede 1.720-1.750 dolar bandında hareket etmeye devam edeceğini düşünüyor.
Uzun vadede ise görüşler ayrışmaya başladı. Bazı uzmanlar altının baskı altında kalmaya devam edeceğini savunurken, bazıları enflasyonist ortamın altını yukarı yönlü destekleyeceğini söylüyor. Uluslararası piyasalarda riskten kaçırma altın yerine dolara destek sağlayınca, sarı metal 1.745 dolar ila 1.725 dolarda takılıp kaldı.