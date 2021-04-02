Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;
94 Milyon 362 Bin 593 TL
Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye;
188 Milyon 561 Bin 122 TL
Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye;
99 Milyon 585 Bin 662 TL