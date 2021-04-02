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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 12:14
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    • 02.04.2021 12:14
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    Çiftçiye bugün hesaplarda: , baklagil, , bitkileri ödemeleri...

    Milyonlarca çiftçinin heyecanla beklediği günü geldi. Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracakları müjdesini verdi. Peki , baklagil, , farkı, bitkileri desteği, fidan kullanım desteği, tohum kullanım desteği ne kadar olacak? İşte detaylar.

    Milyonlarca çiftçiye destek ödemesi

    Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 394 milyon 514 bin 187 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekilde:

    "Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;

    94 Milyon 362 Bin 593 TL

    Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye;

    188 Milyon 561 Bin 122 TL

    Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye;

    99 Milyon 585 Bin 662 TL

        Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;

        9 Milyon 630 Bin 312 TL

        Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;

        2 Milyon 374 Bin 498 TL

        Olmak üzere Toplamda 394.514.187 TL Destek Ödemesi yapacağız. Ödemeler, Bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak.

        Üreticilerimize, Çiftçilerimize Hayırlı Olsun"

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        Haberler Ekonomi Çiftçiye destek ödemesi bugün hesaplarda: Hububat, baklagil, yaş çay, yem bitkileri ödemeleri...