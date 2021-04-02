1.083 TL emekli ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda olacak! Emeklilere çifte bayram!

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekliler bu yılki ilk ikramiyelerden ne zaman faydalanabileceğini merak ediyor. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emeklilerde gözler bu yılki ikramiyelere çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebine göre, eğer enflasyon oranında zam yapılırsa bu yıl emeklilere 1.083 TL ikramiye ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İşte emekli ikramiyeleri hakkında merak edilen bilgiler!
İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.
2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.