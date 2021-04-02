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    • 02.04.2021 12:04
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    1.083 TL ! Bayram öncesi hesaplarda olacak! Emeklilere çifte bayram!

    Emeklilere ek gelir kapısı olan bayram ikramiyesi hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi ödeniyor. 2018 yılında ödenmeye başlanan emekli ikramiyelerinden milyonlarca vatandaş faydalanabiliyor. 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyeleri enflasyon oranında zamlanırsa bu yıl 1.083 TL olacak. Peki ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    1.083 TL emekli ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda olacak! Emeklilere çifte bayram!

    Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala emekliler bu yılki ilk ikramiyelerden ne zaman faydalanabileceğini merak ediyor. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emeklilerde gözler bu yılki ikramiyelere çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği'nin talebine göre, eğer enflasyon oranında zam yapılırsa bu yıl emeklilere 1.083 TL ikramiye ödenecek. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İşte emekli ikramiyeleri hakkında merak edilen bilgiler!

    İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

    Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

    Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

    2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

    Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.

        Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

        Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

        Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.
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        Haberler Ekonomi 1.083 TL emekli ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda olacak! Emeklilere çifte bayram!