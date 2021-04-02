Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.Kursa devam eden kişilere aynı zamanda İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir. Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 40, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 30, İşte Anne Projesi kapsamında sanayi sektöründeki kurslara katılan annelere 95 lira ödeniyor. Sanayi sektöründeki iş garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.
SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR
Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor..
İŞKUR KURSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
6. Emekli olmamak,
7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.