Kurslara katılan gençler hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor.Kursa devam eden kişilere aynı zamanda İŞKUR sağlık primi ödemesi yapacak. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir. Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 40, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 30, İşte Anne Projesi kapsamında sanayi sektöründeki kurslara katılan annelere 95 lira ödeniyor. Sanayi sektöründeki iş garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların 2-5 yaş arası çocukları için ayrıca aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.