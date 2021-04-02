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    • Ekonomi
    • 02.04.2021 11:28
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    • 02.04.2021 11:28
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    32 ve 33 günlük i hesaplama: Günlük faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır? Yarış sürat kazandı artışa geçiyor!

    Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 33 günlük i hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32, 33 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek faizler hakkında bilgi alıyor. Bankaların mevduat faizi yarışı kıyasıya sürüyor. Peki, 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama ve günlük faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte o işlem hakkında bilgiler

    takvim.com.tr
    32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama nasıl yapılır?

    Banka hesaplarındaki mevcut birikimlerini en olumlu şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bazı detayları merak ediyor. Bankaların faiz oranları yeni ayla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları mercek altına aldı. Ayrıca 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifleri devreye aldı. Peki, günlük faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

    VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

    Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.

    Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    VADE ÇEŞİTLERİ

    Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.

        Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        MEVDUAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Para x Bankanın faiz oranı x Vade (gün), 36500 formülü

        32 günlük örnek mevduat faizi hesaplama;

        Faiz: 16,00
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.240 TL
            Haberler Ekonomi 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama: Günlük faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır? Yarış sürat kazandı artışa geçiyor!