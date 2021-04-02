Banka hesaplarındaki mevcut birikimlerini en olumlu şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bazı detayları merak ediyor. Bankaların faiz oranları yeni ayla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları mercek altına aldı. Ayrıca 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar nisan ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifleri devreye aldı. Peki, günlük faiz hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.