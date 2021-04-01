Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, yaz döneminde turizm odaklı yurt dışı uçuşlarını artırarak Avrupa ve Orta Doğu'daki 19 yeni noktadan Antalya, Dalaman ve Bodrum'a haftalık 102 sefer düzenleyecek.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "İnanıyoruz ki AnadoluJet'i turizmin katalizörü olarak konumlandıran rotalarımız sayesinde başarılı markamız kanatlandıkça turizmimiz uçuşa geçecektir" dedi.
ELEKTRİKLİ YARIŞI BÜYÜYOR
XIAOMI, yenilenen markasıyla akıllı elektrikli araçlara önümüzdeki 10 yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım yapacak. Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, "Akıllı elektrikli araçlar, önümüzdeki 10 yıllık dönemin en büyük iş fırsatlarından birini ve akıllı yaşamın vazgeçilmez bir bileşenini temsil ediyor. Elektrikli araç sektörüne girmek bizim için çok doğal bir karar" dedi.
SANAL MAKYAJ!
Pandemi sürecinde kozmetik ürün denemeleri son bulunca, devreye sanal çözümler devreye girdi. Flormar'ın 'sanal makyaj' uygulaması 3 haftada 1 milyon kullanıma ulaştı. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Flormar Sanal Makyaj uygulamasında en çok denenen ilk 3 kategori de ruj, oje ve eyeliner oldu.
AMBALAJLAR DÖNÜŞÜYOR
Henkel, 2020 yılı için belirlediği hedeflerin üzerinde bir performansa ulaştı. Çevresel ayak izini yüzde 39 azaltmayı başaran şirket, ambalajlarının da yüzde 89 oranında geri dönüştürülebilir olmasını sağladı. Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Sürdürülebilirlik alanındaki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
6 MİLYAR GB KULLANDIK
Turkcellliler 4.5G'nin 5'inci yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data (veri) kullanırken, sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan veri miktarı 6 milyar GB'yi aştı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, mevcut altyapılarının 5G'ye geçişi kolaylaştıracağına inandıklarını aktardı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "İnanıyoruz ki AnadoluJet'i turizmin katalizörü olarak konumlandıran rotalarımız sayesinde başarılı markamız kanatlandıkça turizmimiz uçuşa geçecektir" dedi.
ELEKTRİKLİ YARIŞI BÜYÜYOR
XIAOMI, yenilenen markasıyla akıllı elektrikli araçlara önümüzdeki 10 yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım yapacak. Xiaomi'nin Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Lei Jun, "Akıllı elektrikli araçlar, önümüzdeki 10 yıllık dönemin en büyük iş fırsatlarından birini ve akıllı yaşamın vazgeçilmez bir bileşenini temsil ediyor. Elektrikli araç sektörüne girmek bizim için çok doğal bir karar" dedi.
SANAL MAKYAJ!
Pandemi sürecinde kozmetik ürün denemeleri son bulunca, devreye sanal çözümler devreye girdi. Flormar'ın 'sanal makyaj' uygulaması 3 haftada 1 milyon kullanıma ulaştı. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile Flormar Sanal Makyaj uygulamasında en çok denenen ilk 3 kategori de ruj, oje ve eyeliner oldu.
AMBALAJLAR DÖNÜŞÜYOR
Henkel, 2020 yılı için belirlediği hedeflerin üzerinde bir performansa ulaştı. Çevresel ayak izini yüzde 39 azaltmayı başaran şirket, ambalajlarının da yüzde 89 oranında geri dönüştürülebilir olmasını sağladı. Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Sürdürülebilirlik alanındaki pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
6 MİLYAR GB KULLANDIK
Turkcellliler 4.5G'nin 5'inci yıldönümünde toplamda 9 milyar GB data (veri) kullanırken, sadece 4.5G şebekesi üzerinden kullanılan veri miktarı 6 milyar GB'yi aştı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, mevcut altyapılarının 5G'ye geçişi kolaylaştıracağına inandıklarını aktardı.