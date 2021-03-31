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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 23:47
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    • 31.03.2021 23:54
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    'un 22 milyar dolarlık "artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan başlık" ihalesini kazandı

    (), artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan ve özellikle sahadaki askerlerin hareket kabiliyetini artıracak yeni nesil askeri başlıklar için 22 milyar dolara ile anlaştığını açıkladı. Son artırılmış gerçeklik tabanlı askeri başlıklar, kullanıcıya fiziksel çevreyi çok daha geniş bir açıdan görme, çatışma ortamlarını simüle etme, gece görüşü dahil çeşitli çevre koşullarında nitelikli görüş sağlama, ses veya el hareketiyle çeşitli kontrolleri yapma kabiliyeti kazandırıyor.

    AA
    Pentagon'un teknolojik başlık ihalesini Microsoft kazandı

    Pentagon'dan ve Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre, 26 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca Microsoft firması, ordu için "Entegre Artırılmış Görsel Sistem" (IVAS) üretecek.

    5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    Toplam büyüklüğü 21,88 milyar doları bulan ve 120 bin Amerikan askeri için söz konusu başlıklardan üretecek olan Microsoft'un sözleşmesi 5 yıllık olacak, daha sonra bu 5 yıl daha uzatılabilecek.

    ORDUNUN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLECEK

    Microsoft'un üreteceği artırılmış gerçeklik tabanlı askeri başlıklar, firmanın "HoloLens" adlı video oyunlarında kullanılan başlıklarına dayanıyor, ancak ordunun talepleri doğrultusunda geliştirilerek özellikle sahada görev yapan askerlerin kullanımına sunulacak.

    ASKER FİZİKSEL ÇEVREYİ ÇOK DAHA GENİŞ BİR AÇIDAN GÖRECEK

        Ön çalışmalarına Microsoft tarafından 480 milyon dolarlık bedelle 2018 yılında başlanan son teknoloji artırılmış gerçeklik tabanlı askeri başlıklar, kullanıcıya fiziksel çevreyi çok daha geniş bir açıdan görme, çatışma ortamlarını simüle etme, gece görüşü dahil çeşitli çevre koşullarında nitelikli görüş sağlama, ses veya el hareketiyle çeşitli kontrolleri yapma gibi imkanlar tanıyor.

        2019 yılında bir grup Microsoft çalışanı yönetime başvurmuş, söz konusu başlıklarla gerçek savaş ortamlarının "video oyunlara" dönüşeceğinden endişe ettiklerini belirtmişti.

        Geçen yıl Pentagon, 10 milyar dolarlık "bulut ihalesini" de Amazon ile yarışan Microsoft'a vermişti.

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        Haberler Ekonomi Pentagon'un 22 milyar dolarlık "artırılmış gerçeklik sistemiyle çalışan başlık" ihalesini Microsoft kazandı