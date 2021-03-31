Pentagon'dan ve Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre, 26 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca Microsoft firması, ordu için "Entegre Artırılmış Görsel Sistem" (IVAS) üretecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Toplam büyüklüğü 21,88 milyar doları bulan ve 120 bin Amerikan askeri için söz konusu başlıklardan üretecek olan Microsoft'un sözleşmesi 5 yıllık olacak, daha sonra bu 5 yıl daha uzatılabilecek.
ORDUNUN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLECEK
Microsoft'un üreteceği artırılmış gerçeklik tabanlı askeri başlıklar, firmanın "HoloLens" adlı video oyunlarında kullanılan başlıklarına dayanıyor, ancak ordunun talepleri doğrultusunda geliştirilerek özellikle sahada görev yapan askerlerin kullanımına sunulacak.
ASKER FİZİKSEL ÇEVREYİ ÇOK DAHA GENİŞ BİR AÇIDAN GÖRECEK