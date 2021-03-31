1 Nisan 2021 sigara fiyatları akşam saatleri itibariyle çok araştırılan konular arasında yer aldı. Tiryakiler içtikleri sigara markalarına zam yapılıp yapılmadığı konusundaki yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Bu bağlamda da "Hangi marka sigaralara zam geldi?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Medley, Camel, Winston, Tekel, Muratti, Kent ne kadar? İşte fiyatlarda son durum...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

İşte Nisan 2021 güncel sigara fiyat listesi;