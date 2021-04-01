Evde bakım maaşının ödeme tarihi, aylık alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenen evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oluyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 1 Nisan evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.