Evde bakım maaşının ödeme tarihi, aylık alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Engelli ve yaşlı vatandaşların daha iyi bakılması amacıyla devlet tarafından ödenen evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oluyor. Peki, Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 1 Nisan evde bakım aylığı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarında itibaren il il hesaplara yatırılıyor.