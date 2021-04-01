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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 08:28
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    • 01.04.2021 08:32
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    Bankada olanlara güzel haber geldi! da süresi 2 ay daha uzatıldı

    Bankada parası olanlara yönelik olarak teşvik edici adımlar devam ediyor. Türk Lirası mevduatlardaki da süresi 2 ay daha uzatıldı. Ekim 2020’de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli  hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli  hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli  hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.

    Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber geldi!

    olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata avantajı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.

    Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.



    Buna göre, Ekim 2020'de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.

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    Haberler Ekonomi Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber geldi! Stopajda indirim süresi 2 ay daha uzatıldı