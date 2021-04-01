Türk Lirası olarak bankaya yatırılan mevduatların artırılması ve teşvik edilmesi için geçtiğimiz Ekim ayında devreye giren ve 31 Mart 2021'e kadar uzatılan Türk Lirası mevduata stopaj avantajı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek.







Buna göre, Ekim 2020'de getirilen ve 6 ay uygulanan düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilmişti. Bu durum iki ay daha devam edecek.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN