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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 16:24
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    • 01.04.2021 16:24
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    1 Nisan listesi! ne kadar? var mı?

    1 Nisan listesi sigara içen vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. ne kadar? iddiaları sonrası sigara fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigara fiyatları hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir ve 1 Nisan zamlı sigara fiyat listesini öğrenebilirsiniz. Peki ?

    takvim.com.tr
    1 Nisan sigara fiyatları listesi! En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı var mı?

    Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? 1 Nisan sigara fiyatları listesi sigara tiryakilerinin sorguladığı konulardan birisi. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni zamlı sigara fiyat listesinin gerçekliğinin olup olmadığı merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşlar da sigara fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizden güncel Tekel fiyatlarını öğrenebilir ve sigara zammı var mı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

    SİGARA ZAMMI VAR MI?

    Sigara zammına ilişkin henüz şirketlerden resmi açıklama yapılmasa da; sosyal medyada yer alan iddialara göre; British American Grubu'nun (BAT) tekel sahiplerine bilgilendirme mesajı attı. Bu mesajda yeni sigara fiyatları duyuruldu.

    Yeni fiyat listesine göre Kent White Blue 15 TL'den 16 TL'ye, Tekel 2000 ve 2001 ise 14 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

    1 Nisan 2021 Perşembe günü itibarıyla sigaraların yeni fiyatları şöyle olacak:

    Kent Blue, Grey White: 16 TL
    Tekel 2000 : 14,50 TL
    Rothmans: 14,50 TL
    Tekel 2021: 14,50 TL

        Maltepe: 15 TL
        Viceroy: 15 TL

        1 NİSAN SİGARA FİYATLARI LİSTESİ (TÜM MARKALAR)

        JTI

        Winston Slender: 15 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

        Winston: 16 TL

        Camel Slender: 14,5 TL

        Camel Rework: 15 TL

        Camel: 15 TL

        Monte Carlo Slender: 14 TL

        Monte Carlo: 14,5 TL

        LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL

        Marlboro Touch: 17 TL

        Marlboro: 18 TL

        Parliament: 18,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL

        Muratti Blu: 15 TL

            Lark: 15 TL

            Chesterfield: 14,50 TL

            Chesterfield Mode: 14 TL

            L&M: 14,00 TL

            British American Tobacco

            Kent: 15 TL

            Kent D-Range: 15 TL

            Kent Swicth: 16 TL

            Kent N-Range: 18 TL

            Rothmans: 14 TL

            Viceroy: 14,50 TL

            Pall Mall: 14,50 TL

            Tekel 2000: 14 TL

            Tekel 2001: 14 TL

            Samsun: 14 TL

            Samsun 216: 14 TL

            Maltepe: 14 TL

            TURKTAB

            Medley: 12,5 lira
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            Haberler Ekonomi 1 Nisan sigara fiyatları listesi! En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı var mı?