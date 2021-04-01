1 Nisan sigara fiyatları listesi! En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı var mı?

Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? 1 Nisan sigara fiyatları listesi sigara tiryakilerinin sorguladığı konulardan birisi. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni zamlı sigara fiyat listesinin gerçekliğinin olup olmadığı merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşlar da sigara fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizden güncel Tekel fiyatlarını öğrenebilir ve sigara zammı var mı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.