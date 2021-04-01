1 Nisan sigara fiyatları listesi! En ucuz sigara ne kadar? Sigara zammı var mı?

Sigara zammı var mı? En ucuz sigara ne kadar? 1 Nisan sigara fiyatları listesi sigara tiryakilerinin sorguladığı konulardan birisi. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni zamlı sigara fiyat listesinin gerçekliğinin olup olmadığı merak ediliyor. Sigara kullanan vatandaşlar da sigara fiyatının ne kadar olduğunu merak ediyor. Haberimizden güncel Tekel fiyatlarını öğrenebilir ve sigara zammı var mı sorusuna yanıt bulabilirsiniz.
SİGARA ZAMMI VAR MI?
Sigara zammına ilişkin henüz şirketlerden resmi açıklama yapılmasa da; sosyal medyada yer alan iddialara göre; British American Grubu'nun (BAT) tekel sahiplerine bilgilendirme mesajı attı. Bu mesajda yeni sigara fiyatları duyuruldu.
Yeni fiyat listesine göre Kent White Blue 15 TL'den 16 TL'ye, Tekel 2000 ve 2001 ise 14 TL'den 15 TL'ye yükseldi.
1 Nisan 2021 Perşembe günü itibarıyla sigaraların yeni fiyatları şöyle olacak:
Kent Blue, Grey White: 16 TL
Tekel 2000 : 14,50 TL
Rothmans: 14,50 TL
Tekel 2021: 14,50 TL