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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 14:46
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    • 01.04.2021 15:10
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    Başkanı 'dan piyasalara "sıkı duruş" mesajı

    Son dakika haberi... Başkanı , ekonomistlere ve yatırımcılara sunum yaptı. Kavcıoğlu, “Sıkı duruş devam edecek. Kararlarımız veri odaklı olacak.”açıklamasında bulundu. Kavcıoğlu yatırımcılara, “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

    MB Başkanı Kavcıoğlu'dan son dakika açıklaması

    TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Makroekonomik görünüm ve para politikası" başlığıyla video konferans yöntemiyle bir sunum gerçekleştirdi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün bir araya geldiği yerli yatırımcılara, "önümüzdeki dönemde para politilkası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı" mesajını verdi.

    Toplantıya katılan bir kaynakların verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde olduğu, bu durumun sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini belirtti.

    Kavcıoğlu'nun TCMB'nin enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini belirttiğini aktaran kaynak, TCMB Başkanı'nın enflasyonu %5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade ettiğini belirtti.

        Kavcıoğlu yatırımcılara, "enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

        "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak" diyen Kavcıoğlu, "Enflasyonla mücadele kararlığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan piyasalara "sıkı duruş" mesajı