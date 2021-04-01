TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Makroekonomik görünüm ve para politikası" başlığıyla video konferans yöntemiyle bir sunum gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün bir araya geldiği yerli yatırımcılara, "önümüzdeki dönemde para politilkası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı" mesajını verdi.
Toplantıya katılan bir kaynakların verdiği bilgiye göre Kavcıoğlu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde olduğu, bu durumun sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini belirtti.
Kavcıoğlu'nun TCMB'nin enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini belirttiğini aktaran kaynak, TCMB Başkanı'nın enflasyonu %5'e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade ettiğini belirtti.