Pandemi döneminin ilk günlerinden beri ani şekilde yükselen ikinci el otomotiv fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiren İzmitli galeri esnafları, bazı bayilerin sıfır araçları saklaması sebebiyle ikinci el piyasasının yükseldiğini iddia etti.
Pandemi döneminin başladığı ilk aylardan itibaren yükselmeye başlayan ikinci el otomobil fiyatlarında ibre tersine döndü. Yavaş yavaş düşen ikinci el otomobil fiyatlarından sonra uzun süredir durgunluğunu koruyan oto galeriler, müşterilerini ağırlamaya yeniden başladı.
İkinci el fiyatlarındaki düşüşten memnun olduklarını dile getiren İzmit Oto Galericiler Sitesi Kooperatifi yöneticilerinden galerici esnafı Tamer Ertuğ, ikinci el piyasasındaki yükselmede bayilerin etkisinin büyük olduğunu söyledi.