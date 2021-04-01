Bunu kimler oluşturuyor? İki üç tane sanal alemdeki araba firmaları, bir de bu arabaları ihale sistemi ile satanlar var günlük, haftalık. Bunlar da fiyatları ister istemez şişiriyorlar. Kendi bünyesindeki bayilerinden birine 100 bine koyuyor, öbürüne 110 bine koyuyor. Kendi kendine bir arabanın sistemli olarak fiyatlarının yükselmesine neden oluyorlar. Bu spot bir yükselme değil. Kendi kendine bilinçli olarak yapılan bir sistem. Bu da bize yara veriyor" dedi.