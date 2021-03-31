PANDEMİ BELİRSİZLİK YARATTI

Kavcıoğlu, salgının tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yarattığına işaret ederek, "Bildiğiniz gibi, 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için uygulamaya konan tedbirler, tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkiledi. Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalıştılar. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmenin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülüyor. Ancak, devam eden aşılama çalışmalarına karşın, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutuyor" diye konuştu.