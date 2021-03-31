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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 06:59
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    • 31.03.2021 06:59
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    Son dakika: Başkanı 'ndan dolar/TL ve faiz mesajı: TL'nin itibarını sağlayacağız

    Son dakika haberi... () Başkanı , la mücadelenin devam ederek 'nın gücünü artıracaklarının mesajını verdi. Kavcıoğlu ayrıca "ta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

    Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin devam ederek Türk Lirası'nın gücünü artıracaklarının mesajını verdi. Kavcıoğlu ayrıca "Orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde TCMB çatısı altında tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte üzerlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerine inandıklarını dile getirdi.

    PANDEMİ BELİRSİZLİK YARATTI
    Kavcıoğlu, salgının tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda da güçlükler ve belirsizlikler yarattığına işaret ederek, "Bildiğiniz gibi, 2020'nin ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için uygulamaya konan tedbirler, tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz etkiledi. Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye çalıştılar. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmenin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülüyor. Ancak, devam eden aşılama çalışmalarına karşın, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutuyor" diye konuştu.

        ORTA VADELİ ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5
        Para politikasına yönelik bazı önemli hususları da paylaşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecek. Orta vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız.

        2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum içerisinde olacağız."

        ENFLASYON ODAKLI POLİTİKA
        Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel politika aracı olmaya devam edeceğinin altın çizen Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele kararlılığımızla, Türk Lirası'nın gücünü ve itibarını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

            TÜM VERİ AKIŞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK
            Kavcıoğlu, içinde bulunulan dönemde enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde bulundurarak alacağız.

            Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız. Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dolar/TL ve faiz mesajı: TL'nin itibarını sağlayacağız