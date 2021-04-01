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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 11:30
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    • 01.04.2021 11:30
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    sonuçları açıklandı mı? nedir? ne kadar?

    sonuçları açıklandı mı? 30-31 Mart tarihlerinde talep toplama işlemi tamamlanan merakla bekleniyor. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Peki nedir? ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks hisse kodu nedir? Matriks hisse fiyatı ne kadar?

    Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks halka arz sürecine başlamış ve talep toplama sürecine yoğun katılım olduğu gözlenmişti. 31 Mart'ta sona eren talep toplama sürecinin ardından gözler borsaya çevrildi. Peki, Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks hisse kodu nedir? Matriks hisse fiyatı ne kadar?

    MATRİKS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Yılın 4. Halka arzı olan Matriks Bilgi dağıtım şirketinin halka arzı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 30-31 Mart tarihlerinde halka arz olan şirket 28 TL fiyattan halka arz edildi.

    Borsa İstanbul'da seans kapanışı sonrası hesaplarını kontrol eden yatırımcılar Matriks hissesini hesaplarında görmeye başladı. Halka arzın sonucu olarak eşit dağıtım ile 11 Lot dağıtıldı. 308 TL ve üzeri yatıran tüm yatırımcılar halka arza katılmış oldu.

    Analistlere göre dağıtım tutarına göre hesaplandığında halka arza yaklaşık 700 Bin kişi katılmış gibi görünüyor. Bu katılım ile tüm zamanların halka arz rekoru yeniden kırılmış oldu. Son eşit dağıtım halka arz olan Işık Plastik halka arzında 450 bin katılım olmuştu. Halka arz sonrası MKK verilerine göre Borsa İstanbulun yatırımcı sayısı ani artış göstermişti.

    Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

    Halka arz sonuçlarına göre önümüzdeki halka arzlara olan talep sonuçları aşağıdaki şekilde bekleniyor

    Tureks Turizm 32 Lot – 384 TL +-
    Quagr QUA Granite 34 Lot 560 TL +-

        MATRİKS BORSA KODU NEDİR?

        Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan 'MTRKS.HE' koduyla talepte bulunabilecekler.

        MATRİKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.
        Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

        BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

        Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

        Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası açıklama yapan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, "18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız" dedi. Tutar, halka arz sonrası yüzde 38,05'i Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Matriks'in işlem görmeye başlama tarihinden itibaren halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, isterlerse ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yıllarında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'a (FAVÖK) ulaşamaması durumunda yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulduğunu söyledi.
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        Haberler Ekonomi Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks hisse kodu nedir? Matriks hisse fiyatı ne kadar?