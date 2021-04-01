Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks hisse kodu nedir? Matriks hisse fiyatı ne kadar?

BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası açıklama yapan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, "18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız" dedi. Tutar, halka arz sonrası yüzde 38,05'i Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Matriks'in işlem görmeye başlama tarihinden itibaren halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, isterlerse ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yıllarında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'a (FAVÖK) ulaşamaması durumunda yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulduğunu söyledi.