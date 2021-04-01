Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks halka arz sürecine başlamış ve talep toplama sürecine yoğun katılım olduğu gözlenmişti. 31 Mart'ta sona eren talep toplama sürecinin ardından gözler borsaya çevrildi. Peki, Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks hisse kodu nedir? Matriks hisse fiyatı ne kadar?
MATRİKS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yılın 4. Halka arzı olan Matriks Bilgi dağıtım şirketinin halka arzı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. 30-31 Mart tarihlerinde halka arz olan şirket 28 TL fiyattan halka arz edildi.
Borsa İstanbul'da seans kapanışı sonrası hesaplarını kontrol eden yatırımcılar Matriks hissesini hesaplarında görmeye başladı. Halka arzın sonucu olarak eşit dağıtım ile 11 Lot dağıtıldı. 308 TL ve üzeri yatıran tüm yatırımcılar halka arza katılmış oldu.
Analistlere göre dağıtım tutarına göre hesaplandığında halka arza yaklaşık 700 Bin kişi katılmış gibi görünüyor. Bu katılım ile tüm zamanların halka arz rekoru yeniden kırılmış oldu. Son eşit dağıtım halka arz olan Işık Plastik halka arzında 450 bin katılım olmuştu. Halka arz sonrası MKK verilerine göre Borsa İstanbulun yatırımcı sayısı ani artış göstermişti.
Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.
Halka arz sonuçlarına göre önümüzdeki halka arzlara olan talep sonuçları aşağıdaki şekilde bekleniyor
Tureks Turizm 32 Lot – 384 TL +-
Quagr QUA Granite 34 Lot 560 TL +-