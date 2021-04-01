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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 11:26
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    • 01.04.2021 11:29
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    Kesenin ağzı açıldı! 18.000 TL birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır? Nisan 2021 banka faiz oranları rekora uçtu

    Para birikimi olan vatandaşlar paralarını değerlendirmek üzere çeşitli yollar arıyor ve hesabı sık tercih ediliyor. Bankaların faiz oranları yeni ayla birlikte değişkenlik göstermeye başladı. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları mercek altına aldı. Yeni ayda bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Birikimi olanlar bu bağlamda 18.000 TL birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır sorusu hakkında cevapları net bir şekilde öğrenmek üzere araştırma yaptı. Nisan 2021'de banka faiz oranları ise rekora uçtu. İşte "32 günlük mevduat faizi hesaplandığında hangi banka neler kadar veriyor?" sorunun yanıtı...

    18.000 birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır?

    Kesenin ağzı açıldı! 18.000 birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır sorusu akıllara takılırken Nisan 2021'de banka faiz oranları rekora ulaştı. Risksiz yatırım yolları vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bu bağlamda da mevduat faizi oranları araştırılıyor. Mevcut biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda hesap açtırmayı düşünüyor. Parasını artırmak üzere mevduat hesabı açmak cazip gelen teklifler arasında yer alıyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise mart ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Bankada parası olanlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket edecek.

    18.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    DENİZBANK

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.242 TL

    ING

    Faiz: 19,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.287 TL

    FİBABANKA

    Faiz: 19,50
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.295 TL

    AKBANK

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.242 TL

    YAPI KREDİ

    Faiz: 16,00
    Örnek mevduat: 18.000 TL
    Faizli anapara: 18.240 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Faiz: 12,80
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.193 TL

        HSBC

        Faiz: 16,50
        Örnek mevduat: 18.000 TL
        Faizli anapara: 18.249 TL

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Kesenin ağzı açıldı! 18.000 TL birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır? Nisan 2021 banka faiz oranları rekora uçtu