Kesenin ağzı açıldı! 18.000 TL birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır? Nisan 2021 banka faiz oranları rekora uçtu

Kesenin ağzı açıldı! 18.000 birikimi olan 32 günde ne kadar kazanır sorusu akıllara takılırken Nisan 2021'de banka faiz oranları rekora ulaştı. Risksiz yatırım yolları vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bu bağlamda da mevduat faizi oranları araştırılıyor. Mevcut biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda hesap açtırmayı düşünüyor. Parasını artırmak üzere mevduat hesabı açmak cazip gelen teklifler arasında yer alıyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise mart ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Bankada parası olanlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket edecek.
18.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
DENİZBANK
Faiz: 16,00
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.242 TL
ING
Faiz: 19,00
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.287 TL
FİBABANKA
Faiz: 19,50
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.295 TL
AKBANK
Faiz: 16,00
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.242 TL
YAPI KREDİ
Faiz: 16,00
Örnek mevduat: 18.000 TL
Faizli anapara: 18.240 TL