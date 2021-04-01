Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.
Öte yandan, mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek ya da mesafeli sözleşme ilişkisinin kurulması sağlayacak düzenlemeler bulunuyor.
Yönetmelik kapsamında, 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Bankalar, görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapabilecek, mesafeli olarak sözleşme ilişkisi kurulabilecek. Böylece bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişim sağlanacak. Müşteri olma süreci kısa süre içerisinde dijital ortamlar üzerinden uzaktan tamamlanabilecek.
Yönetmelik ile şubesiz dijital bankacılık faaliyetinin de önü açılırken, mevcut bankaların yanında dünyada Neobank olarak da adlandırılan yeni bankaların lisanslaması da ilerleyen dönemde mümkün olabilecek.
YÜKSEK GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNE ÖZEL EĞİTİM
Bankalar uzaktan kimlik tespitinde Yönetmelik ile belirlenen sıkı güvenlik tedbirlerini uygulamakla sorumlu olacak.
Banka hesabı açılışında görüntülü görüşmeyle uzaktan kimlik tespiti yapacak müşteri temsilcileri bu konuda özel eğitim alacak. Müşteri temsilcisi ile kişi arasındaki görsel ve işitsel iletişimin bütünlüğünün ve gizliliğinin yeterli seviyede olması sağlanacak.