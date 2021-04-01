KÇÖ bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ alanlar ne olacak?

Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ bitti mi? Milyonlarca işçi kısa çalışma ödeneğinden yıl boyunca faydalandı. İşçilerin mağdur olmaması adına ödenen bu ödenekler aynı zamanda işverenin de elini rahatlatmıştı. Ancak son yapılan açıklamalarla kısa çalışma ödeneğinin bitip bitmediği merak ediliyor. Peki KÇÖ bitti mi? KÇÖ uzatıldı mı?
KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?
Nisan ayında son kez yatacak Kısa Çalışma Ödeneği yeni ayın ilk haftasında hesaplarda olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
KÇÖ UZATILDI MI?
19 Şubat 2021 tarihinde alınan kararla koronavirüs ile mücadele kapsamında iş yerlerinde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin süresi, 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayında yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda kaldırılacağını açıklamıştı.