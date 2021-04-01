KÇÖ bitti mi? Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? KÇÖ alanlar ne olacak?

Bir diğer seçenek olan ücretsiz izne çıkarmada ise çalışanlara nakdi ücret desteği ödemesi yapılacak. 2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarıldı. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödeniyor.