Sabah saatleriyle birlikte kripto para piyasalarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Özellikle piyasaların üç büyük birimi olan Ethereum, Binance Coin ve BTC fiyatları merak ediliyor. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 39 milyar dolar artışla 167 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Binance Coin ve BTC kaç dolar? İşte son durum...

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60,000 dolar sınırına kadar yükseldi.