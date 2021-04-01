Sabah saatleriyle birlikte kripto para piyasalarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Özellikle piyasaların üç büyük birimi olan Ethereum, Binance Coin ve BTC fiyatları merak ediliyor. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 39 milyar dolar artışla 167 milyar dolara yükseldi. Peki, bitcoin ne kadar oldu? Ethereum, Binance Coin ve BTC kaç dolar? İşte son durum...
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ay ortasında gördüğü 61,683.86 dolarlık yeni zirveden yaklaşık 10,000 dolar düştükten sonra yeniden toparlanarak, 60,000 dolar sınırına kadar yükseldi.
Son 24 saat içinde 57,726.42 ve 59,930.03 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.58 artışla 59,170.14 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 12.84 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 4.0 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 103.7 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.58 artışla 1,923.50 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 21.82 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 221.61 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 2.02 artışla 307.23 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 27.36 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 47.4 milyar dolara yükseldi.