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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 09:20
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    • 01.04.2021 09:20
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    ne kadar oldu? 1 Nisan Giresun, Düzce, Ordu, Sakarya, Samsun il il !

    Faydaları saymakla bitmeyen ve sağlık için son derece önemli olan fındık üretimi ülkemizin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Karadeniz bölgesindeki üreticiler bahar aylarının gelmesiyle birlikte fındık toplama dönemi için hazırlıklara başladı. Bu bağlamda da merak edilen sorulardan bir tanesi de " ne kadar oldu?" sorusu oluyor. Peki, oldu? İşte 1 Nisan Giresun, Düzce, Ordu, Sakarya, Samsun il il !

    Fındık fiyatları ne kadar oldu?

    Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındığın yeni yıldaki fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. Yaz sezonunda fındık toplamak için hazırlık yapan çiftçiler bir yandan da yaşadıkları illerdeki güncel fiyat listesini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Nisan Giresun, Düzce, Ordu, Sakarya, Samsun il il fındık fiyatları

    31 MART ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

    İşte diğer bölgelerdeki fındık fiyatları;

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

    KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

        ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

            ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

            ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

            "NİSAN'DA FINDIK FİYATLARI 4 DOLARDAN ALICI BULACAK"

            Türkiye Meyve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı ve Samsun 19 Mayıs Tarımsal Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Alaattin Gülal, "Önümüzdeki nisan ayında fındık fiyatlarının 4 dolardan Avrupa piyasasında alıcı bulacağı açık ve net bir şekilde görülmektedir" dedi.
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            Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne kadar oldu? 1 Nisan Giresun, Düzce, Ordu, Sakarya, Samsun il il fındık fiyat listesi!