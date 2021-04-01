Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındığın yeni yıldaki fiyatları üreticiler tarafından merak ediliyor. Yaz sezonunda fındık toplamak için hazırlık yapan çiftçiler bir yandan da yaşadıkları illerdeki güncel fiyat listesini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Nisan Giresun, Düzce, Ordu, Sakarya, Samsun il il fındık fiyatları

31 MART ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

İşte diğer bölgelerdeki fındık fiyatları;