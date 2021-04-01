TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya Ardıçlı başvurusu ne zaman bitecek?

TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi ne zaman? TOKİ Konya Ardıçlı kura çekilişi vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Kuraya başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayali kuruyor. Konya Selçuklu ilçesindeki konutlara başvuru bedeli 2+1 ve 3+1 konutlar için farklılık gösteriyor. Buna göre; 2+1 konutların başvuru bedeli 1000 TL, 3+1 konutları başvuru bedeli ise 2 bin TL olarak belirlenmişti. TOKİ Konya kura çekilişi hakkında merak edilen bilgiler!
TOKİ KONYA ARDIÇLI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Konya Selçuklu Ardıçlı'da 170 konutu satışa sundu.
TOKİ'den yapılan açıklamada,
"Konya Selçuklu Ardıçlı 1057 adet konut projesinde yer alan 2+1 nitelikli 131 adet, 3+1 nitelikli 39 adet olmak üzere toplam 170 adet konut kuralı satış yöntemiyle 29 Mart – 02 Nisan 2021 tarihleri arasında T.Halk Bankası A.Ş'nin Konya ilindeki yetkili şubeleri kanalı ile satışa sunulmuştur.
Satışa sunulan 170 adet konut sayısından daha fazla başvuru olması halinde 08 Nisan 2021 tarihinde Noter huzurunda " Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilişi yapılacaktır" denildi.
TOKİ KONYA KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) TC vatandaşı olması,
2) Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
* Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)