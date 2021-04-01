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    • 01.04.2021 10:09
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    düştü mü, yükseldi mi? 1 Nisan Perşembe ve son durum

    Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler sabah saatleriyle 'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da " düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Dün Borsa İstanbul'da endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamlamıştı. İşte 1 Nisan Perşembe BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum

    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsadaki anlık gelişmeleri dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Dün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? 1 Nisan Perşembe BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum nedir? İşte son gelişmeler...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.399,34 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.399,34 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.

        Dün bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

        Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin ise küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

        Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi Borsa düştü mü, yükseldi mi? 1 Nisan Perşembe BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum