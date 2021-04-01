Borsadaki anlık gelişmeleri dakika dakika takip edenler sabah saatleriyle birlikte son duruma odaklandı. Dün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Peki, borsa düştü mü, yükseldi mi? 1 Nisan Perşembe BIST 100 ve Borsa İstanbul son durum nedir? İşte son gelişmeler...
BORSA DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.399,34 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.399,34 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.