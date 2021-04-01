Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.