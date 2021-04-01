E-ticarette tüketiciyi soğutan hatalar: Fazla mesaj bıktırıyor





● Site kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up'lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır.



● Alışveriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok itersiniz.



● Ürün fotoğrafının çok küçük olması ilgiyi azaltıyor.