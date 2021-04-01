E-ticarette tüketiciyi soğutan hatalar: Fazla mesaj bıktırıyor

Pandemiyle birlikte bugüne kadar küçüklü büyüklü 40 bin yeni e-ticaret sitesi açıldığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, en sık yapılan hataları sıraladı:
● En hatalı davranışlardan biri, cep telefonu numaralarına devamlı mesaj atmaktır. Ayda birkaç seferden fazla mesaj veya e-posta göndermeyin.
● Site kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up'lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır.
● Alışveriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok itersiniz.
● Ürün fotoğrafının çok küçük olması ilgiyi azaltıyor.
● Kullanıcı müşteri hizmetlerine ulaşamazsa, iadede sorun yaşarsa siteye olan güveni sarsılır.