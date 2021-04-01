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    E-ticarette tüketiciyi soğutan hatalar: Fazla mesaj bıktırıyor

    E-ticarette en çok yapılan ve tüketiciyi soğutan hatalar açıklandı. İlk sırada mesaj yağmuru geliyor. İşte e-ticarette tüketiciyi bunaltan o hatalar...

    Fazla mesaj bıktırıyor

    Pandemiyle birlikte bugüne kadar küçüklü büyüklü 40 bin yeni e-ticaret sitesi açıldığını ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, en sık yapılan hataları sıraladı:

    ● En hatalı davranışlardan biri, cep telefonu numaralarına devamlı mesaj atmaktır. Ayda birkaç seferden fazla mesaj veya e-posta göndermeyin.



    ● Site kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up'lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır.

    ● Alışveriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok itersiniz.

    ● Ürün fotoğrafının çok küçük olması ilgiyi azaltıyor.



    ● Kullanıcı müşteri hizmetlerine ulaşamazsa, iadede sorun yaşarsa siteye olan güveni sarsılır.

        Haberler Ekonomi E-ticarette tüketiciyi soğutan hatalar: Fazla mesaj bıktırıyor