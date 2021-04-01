Çay destek ödemeleri yattı mı? 2021 Çaykur çay destekleme ödemeleri nasıl alınır?

ÇAY DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılan çay tarımı Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihraç ürünü olarak da kullanılıyor. Bu açıdan oldukça önemli olan bu ürününün desteklenmesi için çeşitli ödenekler sağlanıyor.

Çay üreticilerinin gözü de kulağı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek olan ÇAYKUR destekleme ödemleri açıklamasına çevrildi.