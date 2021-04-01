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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 17:34
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    • 01.04.2021 17:34
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    yattı mı? 2021 Çaykur nasıl alınır?

    Çaykur nasıl alınır? 2021 yattı mı? hakkında vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaklaşık 190 bin yaş çay üreticisine 190 milyon lira destekleme primi ödemesinin yapılacağı duyurulmuştu. Çay destek ödemeleri için tarih geçtiğimiz günlerde verilmişti. Peki çay desteği nasıl alınır? ?

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    Çay destek ödemeleri yattı mı? 2021 Çaykur çay destekleme ödemeleri nasıl alınır?

    Çay destek ödemeleri yattı mı? 2021 Çaykur çay destek ödemeleri nasıl alınır sorularına çay üreticileri yanıt arıyor. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında her yıl binlerce üreticiye milyonlarca destek sağlanıyor. Çay üreticileri de bu ödemelerden faydalanabiliyor. Peki, Çaykur çay destek ödemeleri nasıl alınır? İşte detaylar...

    ÇAY DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılan çay tarımı Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihraç ürünü olarak da kullanılıyor. Bu açıdan oldukça önemli olan bu ürününün desteklenmesi için çeşitli ödenekler sağlanıyor.

    Çay üreticilerinin gözü de kulağı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek olan ÇAYKUR destekleme ödemleri açıklamasına çevrildi.

    Tarım destek ödemelerinin Mart ayı sonunda yatacağı ve Nisan ayı başında çekilebileceği tahmin ediliyordu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.

        Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

        Edinilen bilgilere göre 2019 Yaş çay destekleme bedellerinin Mart ayı sonunda üreticilerin banka hesaplara aktarılacağı ve Nisan ayının ilk haftası içerisinde üreticilerin bu paraları Bankalardan çekilebilecekleri öğrenildi.

        Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

        Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

        Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

        Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

        Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

        Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız." dedi.
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        Haberler Ekonomi Çay destek ödemeleri yattı mı? 2021 Çaykur çay destekleme ödemeleri nasıl alınır?