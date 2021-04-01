Çay destek ödemeleri yattı mı? 2021 Çaykur çay destekleme ödemeleri nasıl alınır?

Çay destek ödemeleri yattı mı? 2021 Çaykur çay destek ödemeleri nasıl alınır sorularına çay üreticileri yanıt arıyor. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında her yıl binlerce üreticiye milyonlarca destek sağlanıyor. Çay üreticileri de bu ödemelerden faydalanabiliyor. Peki, Çaykur çay destek ödemeleri nasıl alınır? İşte detaylar...
ÇAY DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılan çay tarımı Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihraç ürünü olarak da kullanılıyor. Bu açıdan oldukça önemli olan bu ürününün desteklenmesi için çeşitli ödenekler sağlanıyor.
Çay üreticilerinin gözü de kulağı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek olan ÇAYKUR destekleme ödemleri açıklamasına çevrildi.
Tarım destek ödemelerinin Mart ayı sonunda yatacağı ve Nisan ayı başında çekilebileceği tahmin ediliyordu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.