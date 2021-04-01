Nisan kira zammı ne kadar oldu? 2021 Nisan ayı kira zammı yüzde kaç?

Nisan ayı kira zammı ne kadar? Nisan kira zammı kiracılar ve ev sahipleri tarafından sorgulanıyor. Nisan ayında kiraların ne kadar zam göreceğine ilişkin vatandaşlar araştırma yapıyor. Enflasyon verilerine göre belirlenen kira zamları her ay değişiklik gösteriyor. İşte Nisan ayı kira zammı hakkında merak edilen bilgiler...
NİSAN KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?
Nisan ayı kira zammı henüz açıklanmadı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranlarının da açıklanması bekleniyor.
MART AYI ORANI
Kira artış oranı Mart 2021 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,91 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.