Nisan kira zammı ne kadar oldu? 2021 Nisan ayı kira zammı yüzde kaç?

MART AYI ORANI

Kira artış oranı Mart 2021 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,91 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.