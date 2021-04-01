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    • Ekonomi
    • 01.04.2021 10:12
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    • 01.04.2021 10:12
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    ne kadar oldu? 2021 yüzde kaç?

    ne kadar oldu? ne kadar yüzde kaç? Nisan ayına girmemizle birlikte kiracılar ve ev sahipleri zam oranları hakkında araştırma yapıyor. Kira zammının yüzde kaç olacağı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Peki Nisan ayı kira zammı ne kadar?

    takvim.com.tr
    Nisan kira zammı ne kadar oldu? 2021 Nisan ayı kira zammı yüzde kaç?

    Nisan ayı kira zammı ne kadar? Nisan kira zammı kiracılar ve ev sahipleri tarafından sorgulanıyor. Nisan ayında kiraların ne kadar zam göreceğine ilişkin vatandaşlar araştırma yapıyor. Enflasyon verilerine göre belirlenen kira zamları her ay değişiklik gösteriyor. İşte Nisan ayı kira zammı hakkında merak edilen bilgiler...

    NİSAN KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Nisan ayı kira zammı henüz açıklanmadı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranlarının da açıklanması bekleniyor.

    MART AYI ORANI

    Kira artış oranı Mart 2021 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,91 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR

        Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        Hesaplama örneği

        Mevcut kira bedeli: 1000 lira
        Zam oranı: yüzde 12,81
        Zam bedeli 128,10 TL
        Zamlı kira bedeli: 1.128,1 lira
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        Haberler Ekonomi Nisan kira zammı ne kadar oldu? 2021 Nisan ayı kira zammı yüzde kaç?