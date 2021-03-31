VGM duyurdu: Bu koşullara uyan herkese aylık 1037 TL maaş! Başvuru yapın paranızı anında alın!

MUHTAÇ AYLIĞI KİMLERE VERİLECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başvuruya ilişkin bilgiler, başvuru şartları "Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır." ifadeleri ile şu şekilde duyuruldu:

- Sosyal güvencesi olmaması,

- Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

- Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

- Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.