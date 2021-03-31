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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 14:40
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    • 31.03.2021 14:40
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    VGM duyurdu: Bu koşullara uyan herkese aylık 1037 TL maaş! Başvuru yapın paranızı anında alın!

    Devletimiz tarafından maddi durumu iyi olmayan, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara destek sağlanmaya devam ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 2021 yılında 1037 TL maaş verileceği bildirildi. Muhtaçlık aylığı belirli şartlara göre verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesintiye uğramaktadır. Peki, VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? Fakirlik maaşı başvuru formu ve merak edilenler…

    takvim.com.tr
    VGM duyurdu: Koşullara uyan herkese aylık 1037 TL maaş!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1037,96 liralık destek yapıyor. Takviyeden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, muhtaç aylığı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen muhtaç aylığına dair bilgiler...

    MUHTAÇ AYLIĞI KİMLERE VERİLECEK?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başvuruya ilişkin bilgiler, başvuru şartları "Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır." ifadeleri ile şu şekilde duyuruldu:

    - Sosyal güvencesi olmaması,

    - Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

    - Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

    - Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.

    MUHTAÇ AYLIĞINI KİMLER ALAMAZ?

    Muhtaç aylığı alamayacak kişiler şöyle sıralanır;

    -Aylık düzenli geliri bulunanlar,

    -Herhangi bir sosyal güvencesi bulunanlar,

    -Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler,

    -Ölüm maaşı, dul maaşı, yetim maaşı gibi maaş alan kişiler muhtaçlık aylığı alamazlar.



        BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ!

        Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037,96 TL ödenmektedir.

        Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren alıkları kesilir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Muhtaç aylığı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların başvuru formunu doldurması ve imzalaması, daha sonra engelli ise engel durumunu belirten sağlık raporunu da ekleyip ikamet ettiği şehirde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'ne şahsen ya da posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Başvuru sırasında adayların götürmesi gereken evrakları şu şekilde:

        * Muhtaç aylığı başvuru formu,
        * Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.

        2021 YILINDA FAKİRLİK MAAŞI NE KADARDIR?

        Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2021 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 1037 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.

        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM)

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.
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        Haberler Ekonomi VGM duyurdu: Bu koşullara uyan herkese aylık 1037 TL maaş! Başvuru yapın paranızı anında alın!