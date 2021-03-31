1000 TL, zam, tayin, görev tanımı, yüzdelik dilim! İlk toplu sözleşme açıklaması... Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan 4/D'li personeller kadro sürecinin ardından ilk kez hükümetle masaya oturacaklar. Çalışanlar bu süreçte geçmiş yarıyılda arz edemedikleri hakların tamamını masaya serecekler. Taşeron işçi olarak çalışırken kamu kadrosuna geçirilen ve 4/D statüsüne alınan taşeron işçilerin toplu sözleşmelerine ait son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kadroya geçtikten sonra Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapılmayan taşeron işçilere 2021'de TİS müjdesi verilecek.
1000 TL SEYYANEN ZAM;
696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler için maaş artışlarında yüzde 4+4 maaş artışının ardından enflasyonda eriyen maaşları için 1000 Tl seyyanen artış yapılması istenilmektedir.
TAŞERON İŞÇİLERİN BEKLENTİLERİ;
Çalışanların görev yaptıkları ünvanlara göre görev tanımlarının gerçekleştirilmesi, ikramiye ödemelerindeki düzenlemelerin yapılması, tayin haklarının iyileştirilmesi ve eş durumu tayin hakları verilmesi en önemli görülen husus ise maaşlarına uygulanacak olan zam oranının geçim düzeyinin üzerinde belirlenmesi gibi bazı düzenlemeler yapılması istenilmektedir.
İLK TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Söz konusu toplu sözleşmeye göre çalışanlara ilave tediyeye (52 günlük) ek olarak 60 günlük ikarmiye verilmesi üzerinde karar kıldını. Fazla mesai ücretine yüzde 60 oranında zam yapılırken Mayıs ayındaki ek ödemenin 842 lira seviyesine çıkarıldığına yer verildi. Aylık 389 liralık yardım yapılacağı açıklanırken günlük 12.44 TL'lik yemek yardımı da yapılacağına yer verildi.
116 liranın altında kalan günlük çıplak brüt ücrete 5 TL'lik iyileştirme yapılacağı açıklandı. Bunun yanı sıra ilk 6 ay içinde yüzde 8, ikinci 6 ay için ise yüzde 4 zam yapılacağı kararlaştırıldı.