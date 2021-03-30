31 Mart bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları: İvme sürat kazanıyor! Yüzde 0,66 artış sonrası birdenbire...

Günün ilk saatlerinde vatandaşlar arama motorları üzerinden altın alış satış fiyatları konusunda araştırmalara başladı. Küresel piyasalarda aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı 1,700 doların da altına geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,965 liraya geriledi. İşte 31 Mart bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?