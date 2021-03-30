31 Mart bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları: İvme sürat kazanıyor! Yüzde 0,66 artış sonrası birdenbire...

Günün ilk saatlerinde vatandaşlar arama motorları üzerinden altın alış satış fiyatları konusunda araştırmalara başladı. Küresel piyasalarda aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı 1,700 doların da altına geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı. İç piyasada, gram altın 451 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,965 liraya geriledi. İşte 31 Mart bilezik, çeyrek, gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 artışla 451,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 732,00 lira, Cumhuriyet altını 2.996,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 451,70 liradan işlem gördü.
ALTININ ONS FİYATI 1,700 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ
Aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı 1,700 doların da galtına geriledi. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.
Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin kurtarılıp gemi trafiğinin normale döndürülmesi ve petrol üretim kısıtlamalarının uzatılmasına ilişkin beklentilerle, 64 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.