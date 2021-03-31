Son dakika: Binalarla ilgili yeni yönetmelik! Cezası var! 3 gün şartı

Bir yapıyı inşa etmek için birçok mevzuat, inşa edecek müteahhit için de yeterlilik şartları gerekiyor. Ne var ki yıkım için böyle değil. Bu alanda yaşanan açığın kapatılması, yıkımların kontrollü olması için önemli bir adım atılıyor. Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için kentsel dönüşüm seferberliği başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem dönüşüm sürecine katkı sağlamak hem de ülke genelinde yapılacak tüm yıkımları güvenli hale getirmek için yeni bir yönetmelik hazırladı. Taslak çalışması tamamlanan yıkım yönetmeliğinin 6 ay içinde yayımlanması öngörülüyor.
PLAN VE RUHSAT
Taslağa göre, yıkımı yapılacak bina için önce yıkım planı belirlenecek. Bu planda yıkımın hangi metotla, nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar yer alacak. Planla birlikte yıkım ruhsatı alınacak. Mal sahiplerince, bir yıkım müteahhidi ve yıkım işinin fenni mesuliyetini üstlenecek bir inşaat mühendisi ile anlaşılması gerekecek.
Binaların yıkılmasında ana sorumlu yıkım müteahhidi olacak. İdareler, yıkım planını inceleyecekler ve eksik yoksa 15 gün içinde ruhsat düzenlenecek. Ruhsattan sonra 3 ay içinde yıkıma başlanacak, 3 ayda içinde de tamamlanacak. Aksi takdirde yeniden ruhsat alınacak. Yıkıma başlamadan 7 gün önce de idareye bildirim yapılacak. İdare, komşu parsellerdeki yapılara 3 gün önceden haber verecek. Her türlü çevre koruma tedbirleri yıkım müteahhidi tarafından alınacak. Patlatmalı yıkımlarda idarece kolluk ve acil yardım ekiplerinin alanda bulunması sağlanacak.