Son dakika: Binalarla ilgili yeni yönetmelik! Cezası var! 3 gün şartı

Bir yapıyı inşa etmek için birçok mevzuat, inşa edecek müteahhit için de yeterlilik şartları gerekiyor. Ne var ki yıkım için böyle değil. Bu alanda yaşanan açığın kapatılması, yıkımların kontrollü olması için önemli bir adım atılıyor. Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için kentsel dönüşüm seferberliği başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem dönüşüm sürecine katkı sağlamak hem de ülke genelinde yapılacak tüm yıkımları güvenli hale getirmek için yeni bir yönetmelik hazırladı. Taslak çalışması tamamlanan yıkım yönetmeliğinin 6 ay içinde yayımlanması öngörülüyor.