



Kripto para piyasalarında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 54 birimin değeri düşerken, düşenlerden iki birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,970 kripto para biriminin işlem gördüğü 37,137 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.2'sini Bitcoin, yüzde 11.3'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolar düşüşle 128 milyar dolara geriledi.

Cüneyt Özdemir, 26 Mart günü, "Bu tweet bir 'SANAT ESERİ'dir!" ifadesini kullandığı bir tweet paylaşmış ve bu tweeti NFT (benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebiliyor) ile satışa çıkarmıştı. Yeni bir paylaşım yapan Cüneyt Özdemir, "Türkiye'nin en pahalı twitini sattık" dedi.

Tweetin satışa sunulduğu internet sayfasında "@izzetpinto78" adlı bir kullanıcının tweet için 10 bin dolar değerinde Ethereum ödediği öğrenildi.

Söz konusu tweetten elde ettiği geliri Darrüşafaka'ya bağışladığını söyleyen Özdemir, tweeti satın alan kişiye sosyal medya hesabından teşekkür etti.