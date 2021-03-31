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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:03
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    • 31.03.2021 09:03
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    Nisan ayı ? ne zaman duyurulacak?

    Mart ayı kira artış oranı ve Şubat ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bilindiği üzere her ayın ilk günlerinde enflasyon oranları açıklanıyor ve rakamlar ekonomide belirleyici bir yol çiziyor. Yeni aya saatler kala bu bağlamda "Mart ayı ?" sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte son gelişmeler...

    Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman duyurulacak?

    Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte bazı detaylar merak ediliyor. Özellikle Mart ayı kira artış oranı ve Şubat ayı enflasyon oranları vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...

    ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayının enflasyon verilerinin 5 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

    İşte geçen ayın verileri;

    ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı.

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

    Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

    Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

        Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

        Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

        Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttı

        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.

        MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

        Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.

        MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2021 HESAPLAMA

        Konut Kirası: 1.000 Lira

        TÜİK TEFE TÜFE Mart 2021 Kira Artış Oranı: % 12.81

        Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 128.10 TL

        Mart 2021 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.128,10 TL

            ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

            Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamların ardından kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,53 artış gerçekleşti. Bu rakamlara göre yasal olarak kiralara en fazla yüzde 12,53 oranında zam yapabilecek.

            ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

            Konut Kirası: 1.000 TL
            TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
            Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
            Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

            Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
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            Haberler Ekonomi Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Mart ayı enflasyon oranları ne zaman duyurulacak?