Nisan ayının yaklaşmasıyla birlikte bazı detaylar merak ediliyor. Özellikle Mart ayı kira artış oranı ve Şubat ayı enflasyon oranları vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları yeni ayın ilk haftası içerisinde açıklanmaktadır. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayının enflasyon verilerinin 5 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İşte geçen ayın verileri;
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.