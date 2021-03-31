Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık %0,79 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde 15.61 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.81 rakamı ortaya çıktı.