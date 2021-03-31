İslam dini için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı için alışveriş yapmaya başlayan ve mutfaklarını Ramazan ayına hazırlamak isteyen vatandaşlar 2021 Ramazan kolilerini araştırıyor. Her market, her yıl mutfakta kullanılacak temel ihtiyaçları içeren Ramazan kolilerini müşterilerine sunuyor. Peki, ŞOK market Ramazan kolisi (paketi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL ? ŞOK Ramazan kolisi içinde neler var?