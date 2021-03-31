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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 15:35
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    • 31.03.2021 15:35
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    paketi (kolisi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL? isi içinde neler var?

    paketi 2021 ne kadar? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala merakla beklenen isi, 3 farklı paket şeklinde hazırlandı. Her bütçeye uygun şekilde belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, , içinde neler var? İşte 2021 fiyatları ve içerikleri!

    Migros Ramazan paketi 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Migros Ramazan kolisi belli oldu. Ramazan ayına sayılı günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi, 3 farklı paket şeklinde hazırlandı. Her bütçeye uygun şekilde belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, Migros Ramazan kolisi 2021 fiyatı ne kadar, içinde neler var? İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları ve içerikleri!

    MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2021 FİYATLARI

    Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2021 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:

    Migros Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL

    Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL

    Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL

    1 -MİGROS RAMAZAN BEREKET PAKETİ: 59,90 TL

    Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

    Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

    Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

    Mutlu Burgu Makarna 500 G

    Torku Küp Şeker 750 G

    Eriş Un 1 Kg

    Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

    Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

    Knorr Tavuk Bulyon 60 G

    Doğuş Rize Çay 500 G

    Tat Domates Salçası 830 G

    Coca-Cola Şekersiz 1 L

    Kenton Çikolatalı Puding 100 G

        2 - MİGROS RAMAZAN LEZZET PAKETİ: 99,90 TL

        Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

        Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

        Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

        Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

        Mutlu Burgu Makarna 500 G

        Torku Küp Şeker 750 G

        Eriş Un 1 Kg

        Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

        Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

        Knorr Tavuk Bulyon 60 G

        Doğuş Rize Çay 500 G

        Tat Domates Salçası 830 G

        Coca-Cola Şekersiz 1 L

        Fruko Pet 1 L

        Fanta Portakal 1 L

        Kenton Çikolatalı Puding 100 G

        Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

        Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

        Penguen Çilek Reçeli 380 G

        İstanbul Türk Kahvesi 100 G

        Mutlu İrmik 500 G

        Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

        3 - MİGROS RAMAZAN ZİYAFET PAKETİ: 134,90 TL

        Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

        Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

        Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

        Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

        Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

        Mutlu Burgu Makarna 500 G

        Torku Toz Şeker 1 Kg

        Torku Küp Şeker 750 G

        Eriş Un 1 Kg

        Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

        Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

        Knorr Tavuk Bulyon 60 G

        Doğuş Rize Çay 500 G

        Tat Domates Salçası 830 G

        Coca-Cola Şekersiz 1 L

        Fruko Pet 1 L

        Fanta Portakal 1 L

        Kenton Çikolatalı Puding 100 G

        Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

        Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

        Penguen Çilek Reçeli 380 G

        İstanbul Türk Kahvesi 100 G

        Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

        Mutlu İrmik 500 G

        Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

        Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

        Mutlu Yüksük Makarna 500 G

        Mutlu Spaghettı Makarna 500 G

        Arifoğlu Pul Biber 70 G

        Arifoğlu Nane 25 G

        Arifoğlu Kekik 25 G
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        Haberler Ekonomi Migros Ramazan paketi (kolisi) 2021 fiyatı ne kadar, kaç TL? Migros Ramazan kolisi içinde neler var?