Migros Ramazan kolisi belli oldu. Ramazan ayına sayılı günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi, 3 farklı paket şeklinde hazırlandı. Her bütçeye uygun şekilde belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, Migros Ramazan kolisi 2021 fiyatı ne kadar, içinde neler var? İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları ve içerikleri!