Migros Ramazan kolisi belli oldu. Ramazan ayına sayılı günler kala merakla beklenen Migros Ramazan kolisi, 3 farklı paket şeklinde hazırlandı. Her bütçeye uygun şekilde belirlenen Migros Ramazan paketleri farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki, Migros Ramazan kolisi 2021 fiyatı ne kadar, içinde neler var? İşte Migros Ramazan paketi 2021 fiyatları ve içerikleri!
MİGROS RAMAZAN PAKETİ 2021 FİYATLARI
Migros'ta bu yıl 3 ayrı koliden oluşan Ramazan paketleri, farklı fiyat seçenekleriyle müşteriye sunulacak. 2021 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:
Migros Ramazan Bereket Paketi 59,90 TL
Migros Ramazan Lezzet Paketi 99,90 TL
Migros Ramazan Ziyafet Paketi 134,90 TL
1 -MİGROS RAMAZAN BEREKET PAKETİ: 59,90 TL
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Torku Küp Şeker 750 G
Eriş Un 1 Kg
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Doğuş Rize Çay 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Kenton Çikolatalı Puding 100 G