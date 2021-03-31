İşte Dilek Güngör'ün yazısından ilgili kısım:

Nasıl oldu, ne için oldu, hangi amaçla oldu, bilmiyorum. Ama pek de iyi olduğu söylenemez.

Ne mi geveliyorum.

Son günlerde hangi TV'yi açsam, hangi ekonomi kanalına baksam, hangi ajansı tarasam önüme bir danışmanın ya da filanca kurulun üyesinin açıklaması düşüyor. Onlara bir de milletvekilleri eklenince, başıboşluk görüntüsü alıp başını gidiyor.

İsim isim saymaya gerek yok.

Danışmanlar da kurulların üyeleri de vekiller de Merkez Bankası'nın faiz politikasından girip, rezervlerden çıkıyorlar. Tabii, o kadar çok konuşunca kimi zaman bir denilen diğerini tutmayabiliyor!

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