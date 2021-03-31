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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:47
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    • 31.03.2021 09:54
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    Sabah gazetesi yazarı 'den ve rezervler hakkında yorum yapanlara tepki: Ağzı olan konuşmasın!

    Son günlerde TV kanallarına çıkıp ve rezervler hakkında doğru yanlış konuşanları eleştiren sabah gazetesi yazarı , “Ekonomi belirsizliği de sevmez, bu dağınıklık izlenimini de… Zira, her kafadan ses çıkması piyasanın ateşini söndürmediği gibi daha da tepki çekiyor hatta kafa karıştırıyor. Bırakalım, Merkez Bankası Başkanlığı'na yeni atanan Prof. Dr. ya da Hazine ve Maliye Bakanı gerekli açıklamaları yapsın” dedi.

    Dilek Güngör: Ağzı olan konuşmasın!

    İşte Dilek Güngör'ün yazısından ilgili kısım:
    Nasıl oldu, ne için oldu, hangi amaçla oldu, bilmiyorum. Ama pek de iyi olduğu söylenemez.

    Ne mi geveliyorum.

    Son günlerde hangi TV'yi açsam, hangi ekonomi kanalına baksam, hangi ajansı tarasam önüme bir danışmanın ya da filanca kurulun üyesinin açıklaması düşüyor. Onlara bir de milletvekilleri eklenince, başıboşluk görüntüsü alıp başını gidiyor.

    İsim isim saymaya gerek yok.

    Danışmanlar da kurulların üyeleri de vekiller de 'nın faiz politikasından girip, rezervlerden çıkıyorlar. Tabii, o kadar çok konuşunca kimi zaman bir denilen diğerini tutmayabiliyor!

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    Haberler Ekonomi Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'den Merkez Bankası ve rezervler hakkında yorum yapanlara tepki: Ağzı olan konuşmasın!