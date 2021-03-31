Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında %3,3 oranında artarak 98,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.







Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

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