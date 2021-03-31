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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 10:07
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    • 31.03.2021 10:11
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    Son dakika: Mart ayına ilişkin ekonomik açıklandı! Dikkat çeken artış

    Son dakika haberine göre (TÜİK) mart ayına ilişkin ekonomik ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında yüzde 3.3 oranında artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Kritik veri açıklandı! Ekonomiye güven artıyor

    Ekonomik Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında %3,3 oranında artarak 98,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



    endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %2,5 oranında artarak 86,7 değerini, endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,1 oranında artarak 105,5 değerini, güven endeksi %0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. endeksi ise %4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı! Dikkat çeken artış