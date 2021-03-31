Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

"HALKA ARZ EDİLECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını belirterek, "18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız." ifadelerini kullandı.