31 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,33 seviyesinde işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da dolar kuru haftanın üçüncü işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
ALIŞ: 8,3119
SATIŞ: 8,3275
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 9,7768
SATIŞ: 9,8399