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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 09:01
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    • 31.03.2021 09:01
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    CANLI : 31 Mart ne kadar oldu? , , kaç TL?

    Döviz kurlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcılar ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar hakkında sorgulama yapıyor. 30 Mart günü yükselişe geçen Dolar, Başkanı ’nun açıklamalarından sonra 8,45 seviyelerinden geri döndü. Peki, , , kaç TL? İşte fiyatları!

    takvim.com.tr
    31 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    31 Mart dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Dolar yaşanan büyük artışla yeni haftaya başlamıştı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,33 seviyesinde işlem görüyor.

    DOLAR NE KADAR OLDU?

    Geçtiğimiz hafta, Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlenmişti. Bu hafta da dolar kuru haftanın üçüncü işlem gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    ALIŞ: 8,3119

    SATIŞ: 8,3275

    EURO NE KADAR?

    ALIŞ: 9,7768

    SATIŞ: 9,8399

        İNGİLİZ STERLİNİ

        ALIŞ: 11,4359

        SATIŞ: 11,5549

        KAVCIOĞLU: FAİZİ ENFLASYON ÜZERİNDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ

        Merkez Bankası Genel Kurulu'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar politika faizini enflasyon üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.

        Yurt içi piyasalar bugün TÜİK tarafında açıklanacak Şubat ayı dış ticaret istatistiklerini ve Mart ayı ekonomik güven endeksini takip edecek.

        ABD Hazinesi'nin 10 yıl vadeli gösterge tahvilinin getirisi dünkü
        %1.708'den %1.742'e çıktı. Uzmanlar, ABD Haizne tahvil getirilerinin artmasıyla yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınmaya başladığını ifade etti.

        ABD Hazine tahvillerinin getirileri bu çeyrekte 83 baz puan ile 10 yılın en hızlı artışını kaydetti. Analistlere göre, tahvil getirilerindeki artış büyük teknoloji hisseleri başta olmak üzere, piyasadaki hisse fiyatlarının diğer varlıklara göre pahalı görünmesine yol açıyor.
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        Haberler Ekonomi CANLI Dolar kuru: 31 Mart dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?