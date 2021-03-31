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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 13:19
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    • 31.03.2021 13:21
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    Yapılandırmaya başvuranlar dikkat! Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? İşte 31 Mart vergi dairesi çalışma saatleri!

    Kamuya olan vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmeleri için 2. taksit tutarlarını 31 Mart'a kadar ödemesi gerekiyordu. Son dakika haberine göre, nin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle bugün vergi dairesi çalışma saatinde değişiklik yapıldı. Peki, 31 Mart Çarşamba yani ? İşte güncel çalışma saati!

    Vergi daireleri bugün 31 Mart kaça kadar açık?

    Yapılandırmaya başvuranlar dikkat! Son dakika haberine göre, yıllık gelir vergisinin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle bugün vergi dairesi çalışma saatinde değişiklik yapıldı. Peki, 31 Mart Çarşamba yani bugün vergi daireleri kaça kadar açık olacak? İşte güncel çalışma saati!

    Yıllık gelir vergisinin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.

    Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16'ncı ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri ile 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin birinci taksitinin ödeme sürelerinin bugün sonra erdiği anımsatıldı.

        Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, "Vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve en son mükellefin işlemleri bitinceye kadar sokağa çıkma kısıtlamaları da dikkate alınarak vergi daireleri açık bulundurulacak." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Ekonomi Yapılandırmaya başvuranlar dikkat! Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? İşte 31 Mart vergi dairesi çalışma saatleri!