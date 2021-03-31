Yapılandırmaya başvuranlar dikkat! Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? İşte 31 Mart vergi dairesi çalışma saatleri!

Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, "Vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve en son mükellefin işlemleri bitinceye kadar sokağa çıkma kısıtlamaları da dikkate alınarak vergi daireleri açık bulundurulacak." ifadelerine yer verildi.