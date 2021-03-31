Yapılandırmaya başvuranlar dikkat! Vergi daireleri bugün kaça kadar açık? İşte 31 Mart vergi dairesi çalışma saatleri!

Yapılandırmaya başvuranlar dikkat! Son dakika haberine göre, yıllık gelir vergisinin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle bugün vergi dairesi çalışma saatinde değişiklik yapıldı. Peki, 31 Mart Çarşamba yani bugün vergi daireleri kaça kadar açık olacak? İşte güncel çalışma saati!
Yıllık gelir vergisinin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacak.
Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16'ncı ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri ile 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin birinci taksitinin ödeme sürelerinin bugün sonra erdiği anımsatıldı.